gran festa per il nuovo twiga del vecchio regala champagne

Sarà il nuovo che avanza, che forse a qualche purista della "villeggiatura versiliese" di una volta farà storcere la bocca, ma certo è che i giovani imprenditori di ultima generazione sorprendono per un approccio alla vita diverso e più leggero, anche quando sono in vacanza. L’ultimo in questo senso è Leonardo Maria Del Vecchio, che ha fatto il suo ingresso in Versilia alla grande e decisamente con il botto, facendo saltare i tappi di champagne. Leonardo Maria Del Vecchio, il rampollo Luxottica che quest’anno ha acquisito il Twiga da Flavio Briatore, ha animato decisamente con la sua presenza l’ultima festa che si è svolta nel suo locale, simbolo del glamour e della nightlife. 🔗 Leggi su Lanazione.it

