In mancanza di una vera opposizione politica al trumpismo, dentro e fuori dagli Stati Uniti, tocca a Hollywood il compito di ricordare cosa l’America vorrebbe essere, ma non è piĂą da tempo. E lo fa con un film divertente, strabordante di trovate e volutamente imperfetto che prova a rendere appetibile Superman, per l’ennesima volta. L’uomo d’acciaio torna al cinema con una tesi semplice, ma radicale: la bontĂ tenace è il miglior antidoto al nostro tempo cinico. Il protagonista del film di James Gunn non è piĂą l’eroe invincibile, freddo e imperturbabile, ma un ragazzo gentile, goffo, con i mutandoni rossi e un profondo amore per tutti gli esseri umani. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il Superman gentile è la risposta di Hollywood all’America trumpiana