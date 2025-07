L’eredità degli Agnelli La famiglia Elkann fa pace col Fisco

La pace con il Fisco italiano costa a John Elkann e ai suoi fratelli 175 milioni di euro: 110 milioni già versati per le evasioni fiscali grazie alle garanzie di istituti bancari nazionali ed esteri, il saldo finale relativo al mancato pagamento della tassa di successione in arrivo nelle prossime settimane. L’accordo senza ammissione di colpa intende chiudere almeno con l’Agenzia delle Entrate le contestazioni sull’eredità Agnelli e una pagina imbarazzante nella storia della dinastia torinese. Il maxi pagamento dovrebbe servire a sanare la presunta evasione su cui indaga da febbraio 2024 la Procura di Torino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’eredità degli Agnelli . La famiglia Elkann fa pace col Fisco

Eredità Agnelli, gli Elkann pensano al “patteggiamento della pena”. La possibile mossa per chiudere la vicenda - di Redazione JuventusNews24 Eredità Agnelli, gli Elkann pensano al “patteggiamento”: gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda.

Eredità Agnelli, fratelli Elkann fanno accordo col Fisco: versano 175 milioni ma senza ammettere colpe - Intesa tra i fratelli John, Lapo e Ginevra Elkann e l’Agenzia delle Entrate per chiudere una complessa vicenda tributaria legata all’eredità di Marella Agnelli.

Eredità Agnelli, i fratelli Elkann hanno raggiunto accordo con il Fisco: verseranno 175 milioni di euro - Torino, 13 luglio 2025 – John, Lapo e Ginevra Elkann hanno raggiunto un accordo con l'Agenzia delle Entrate per sanare il contenzioso dall' eredità della nonna Marella Caracciolo, vedova dell'avvocato Gianni Agnelli.

