Limitare gli effetti della "bomba" lanciata dall’ex capogruppo del Pd Agnese Giacomoni contro il consigliere regionale e candidato alle regionali Renato Claudio Minardi. Di fronte alla richiesta di dimissioni avanzata pubblicamente per le responsabilità politiche che, secondo l’ex capogruppo, Minardi avrebbe sulla vicenda della Fondazione Teatro della Fortuna, il nuovo segretario Luca Mancini tenta una difficile operazione di equilibrio: da un lato non deludere le speranze di rinnovamento di una parte del Pd fanese, dall’altro ricordare il consenso su cui appoggia la candidatura di Minardi. Mancini, che si trova a gestire la vicenda del disavanzo della Fondazione Teatro della Fortuna (circa 500mila euro) in piena campagna elettorale per le Regionali, definisce il Pd Fano "un partito plurale in cui convivono diverse sensibilità e orientamenti" e invita "tutti a uno sforzo di sintesi e unità perché l’avversario da battere è Acquaroli con le sue politiche". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fondazione Teatro. Il Pd corre ai ripari. Ma per l’anti-Minardi è pronto il castigo