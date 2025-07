Rifiuti lasciati in centro Mini | Ecco l’integrazione tanto amata dai sinistroidi

di Gabriele Nuti CASTELFRANCO Il centro storico si è svegliato di domenica mattina disseminato di rifiuti. Tra sacchetti lasciati ai cestini, materassi, sporcizia ovunque. "Questo è il centro storico di domenica mattina – ha scritto il sindaco Fabio Mini sui social – Questo è il risultato dell’integrazione amata tanto dai sinistroidi. Le telecamere in centro parlano chiaro. La lotta al degrado è una prioritĂ della nostra amministrazione, si combatte contro i mulini a vento ma non ci arrendiamo! Castelfranco ai castelfranchesi!". "Alcuni li abbiamo inquadrati – risponde il sindaco a una nostra domanda – L’abbandono è perseguibile con denuncia penale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rifiuti lasciati in centro. Mini: "Ecco l’integrazione tanto amata dai sinistroidi"

