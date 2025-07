Cher a sorpresa Concerto in via Veneto

A sorpresa sul palcoscenico allestito al centro di Via Veneto, dove per tre ore si sono esibiti decine di ballerini, in coreografie trascinanti, vocalist, jazz band, ballerini di flamenco, appare lei con la sua voce inconfondibile, i capelli lunghissimi e il corpo da adolescente, nonostante i 79 anni suonati, l’inossidabile Cher, che comincia subito a cantare alcuni dei suoi brani più famosi (tra cui The Music’s No Good Without You, Dov’è l’amore, Believe ). Siamo nel party inaugurale dei cinque giorni di eventi di Dolce & Gabbana nella capitale. Location prescelta un grande e celebre albergo sulla strada della Dolce Vita, che fa da proscenio e base alla festa, a cui partecipano gli ospiti dei due stilisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cher a sorpresa. Concerto in via Veneto

