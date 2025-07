È dei giorni scorsi – scrive il Partito Comunista Italiano Toscana-Settore Ambiente e Territorio – la notizia della conclusione delle indagini nella vicenda processuale relativa ai reati ambientali per la discarica abusiva scoperta nel settembre 2024 a Pistoia, di cui si era occupata la Procura della Repubblica di Firenze. In via Ciliegiole, ex campo di volo, erano stati smaltite nel tempo ben cento tonnellate di rifiuti, anche pericolosi, di tale e varia natura da far rimanere stupiti (amianto, lana minerale, scarti di pelle, pneumatici, bombolette di Co2, bombole del gas, bombole di elio, toner esausto, guaine, tubi al neon, vernici contaminate, acidi, solventi, elettrodomestici), che in più occasioni peraltro erano stati dati alle fiamme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rifiuti pericolosi il Pci chiede più controlli