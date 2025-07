90 day fiancé | trasformazione incredibile della star sorprende i fan

Trasformazione estetica e percorso personale di Shekinah Garner. Shekinah Garner, nota per la sua partecipazione a 90 Day Fiancé: The Other Way, ha recentemente mostrato un notevole cambiamento nel suo aspetto fisico. Le sue foto prima e dopo il rinnovamento evidenziano una metamorfosi radicale, che ha suscitato grande interesse tra i fan e gli appassionati dello show. Originaria del Tennessee, Shekinah è cresciuta in una comunità Amish prima di intraprendere una carriera nel settore dell’estetica. La sua storia personale include anche il rapporto con la figlia Sophie, nata da una relazione precedente con un uomo italiano chiamato Berto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

