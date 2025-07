La Commissione europea getta acqua sul fuoco dopo l'annuncio di Donald Trump di dazi al 30% dal primo agosto e prova a correggere il tiro sulla strategia per le trattative che fino ad oggi non ha funzionato. Così Ursula Von der Leyen dall'Indonesia dove ha siglato un accordo tra l'Ue e la nazione asiatica per abbattere le barriere commerciali, ha annunciato la proroga dell'entrata in vigore dei contro dazi europei. "Estenderemo la sospensione delle contromisure fino ai primi di agosto, allo stesso tempo continueremo a prepararci per le contromisure per essere pienamente pronti", ha spiegato il presidente della Commissione Ue. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Europa prudente sui dazi Usa: "Negoziamo, pronti ad agire"