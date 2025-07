Doveva essere spettacolo puro. E spettacolo puro è stato. Gianna Nannini non ha deluso le aspettative di una piazza del Duomo presa d’assalto per l’appuntamento sicuramente più atteso dell’estate cittadina. La tappa pistoiese del " Sei nell’anima-Festival European Leg 2025 " ha portato una ventata di Rock sul palco del Pistoia Blues Festival. Almeno tre generazioni presenti sotto il palco, a conferma del successo trasversale della rocker senese: nonni e nipoti, genitori e figli. Tutti pazzi per Gianna Nannini. Inizio concerto con "Panorama", l’ultimo singolo dell’artista e poi via a una carrellata di successi che ha fatto impazzire la piazza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gianna scatena la piazza: "Qui c’è profumo di casa"