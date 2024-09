Roma trovati a bordo di auto rubate | quattro persone denunciate

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 22 settembre 2024) Denunciati per ricettazione, riciclaggio e possesso di arnesi da scasso. Tra loro anche due minorenni. Durante la notte tra il 21 e il 22 settembre 2024, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile dihanno denunciatotrovate adi veicoli rubati in due distinte operazioni nei quartieri Ostiense ed Eur. Nel primo intervento, una coppia di 41enni è stata fermata in viale Leonardo da Vinci, quartiere Ostiense, mentre si trovava adi un’sospetta. Durante la perquisizione del veicolo, i Carabinieri hanno rinvenuto numerosi arnesi da scasso, cinque centraline per, un dispositivo elettronico per la decodifica di chiavi e cinque chiavi elettroniche non decodificate. Ulteriori verifiche hanno rivelato che il telaio dell’non corrispondeva alla targa esposta, risultata associata a una vettura rubata il 22 maggio 2024.