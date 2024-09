Nel parcheggio discriminati anche i disabili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) "Se la discriminazione tra cittadini dei diversi paesi non bastava, ora si scopre chei portatori dità rischiano di essere". Non si placa il braccio di ferro tra l’amministrazione comunale e il comitatosbagliato. "Dal 2019 fino al 1° settembre - sostiene il comitato - nell’area di sosta vi erano 4 posti per. Dal 2 settembre, quando ilè diventato a pagamento, quei 4 posti non esistono più, e per chi ha unatà ne sono stati disegnati 2, e 2 lungo la strada. Quindi i primi 2 che arrivano, indipendentemente dal luogo di residenza, possono lasciare l’auto, tutti gli altri devono pagare". E non solo, il comitato hacontestato la mancata messa a norma delnonostante l’avvio della sosta a pagamento.