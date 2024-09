MotoGP crescita quasi a due cifre rispetto al 2023 +9% per gli ascolti Sky

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Misano si prepara per un altro grande appuntamento con la, il secondo sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. Un Mondiale che entra sempre più nel vivo, con Pecco Bagnaia a caccia del tris, Jorge Martin che prova a sfatare il tabù e un Marc Marquez tornato molto competitivo e pronto a fare sempre da terzo incomodo. E l’avvincente situazione in classifica e in pista si riflette anche suglidi Sky, che registrano unaa dueal(+9%) con una media per gara di 813 mila spettatori complessivi in Total Audience (compresi big screen e Sky Go) e 1 milione 63mila contatti unici (dato che non incldue le visioni su Sky Go). Il GP più visto fin qui è stato proprio il primo appuntamento di Misano, per il Grand Prix di San Marino dell’8 settembre con 934 mila spettatori medi complessivi in Total Audience.