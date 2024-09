Morti bianche i dati della Cgia | Sette casi da gennaio a luglio a Ferrara situazione drammatica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024), 22mbre 2024 – Sul lavoro si continua a morire. E il dato di, reso noto dalladi Mestre, è inquietante. Nei primimesi dell’anno, infatti, il territorio estense ha contato ben sei croci in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Un dato da non sottovalutare e che impone di tenere alta la guardia su quella che è una piaga di portata non solo locale. L’Associazione artigiani e piccole imprese presenta il proprio studio all’indomanipubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto attuativo per la patente a crediti messo a punto dal Ministero del Lavoro, un nuovo sistema di qualificazione di salute e sicurezza sul lavoro per chi opera sui cantieri (area storicamente più critica sul fronte infortuni). I destinatarimisura sono le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili.