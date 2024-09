LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna Supercoppa Italiana basket in DIRETTA | la sfida infinita vale il primo titolo stagionale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:50nellaquella tra due fuoriclasse che nelle semifinali di ieri hanno trascinato i compagni alla vittoria ovvero Nikola Mirotic e Tornike Shengelia, con le due squadre che sono già sul parquet dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno () per il riscaldamento che precede la palla a due tra circa dieci minuti. 17:45 I meneghini cercano di riscattare le ultime tre edizioni dove a trionfare sono stati gli acerrimi rivali della, con l’che è poi riuscita a ‘vendicarsi’ vincendo ildi campione d’Italia. L’EA7 Emporio Armaniin semifinale ha prevalso sull’Umana Reyer Venezia per 73-62, mentre nell’altro confronto i bianconeri hanno faticato e non poco per piegare la resistenza di Napoli (87-96) dopo aver toccato anche il +20 nel secondo quarto.