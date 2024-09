LibanoOnu | M Oriente su orlo disastro

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 22 settembre 2024) 12.00 Le Nazioni Unite (ONU) hanno espresso profonda preoccupazione per l'aumento delle tensioni in Libano,avvertendo che "la regione è sull'del". Il portavoce dell'ONU, Stephane Dujarric,durante la conferenza stampa quotidiana si è detto seriamente preoccupato per l'escalation delle tensioni a Beirut e lungo la Linea Blu, invitando tutte le parti alla moderazione. E su X il coordinatore speciale Jeanine hennis-plasschaert afferma: "Non esiste una soluzione militare che renderà più sicure entrambe le parti".