Lettera alla premier Meloni | Condannato per un omicidio Non ero a Cuba e ora ho le prove

(Di domenica 22 settembre 2024) Firenze, 22 settembre 2024 – “Oggi ho l’età di 56 anni, ho così trascorso fino a oggi 14 anni e due mesi scomparso dentro un campo di concentramentono con delle false infamanti accuse di un assassinio inventato dalle autoritàne, fatto accaduto in una data dove mi trovavo a Firenze, in Italia, con la mia famiglia natale”. Nella cella angusta del carcere de La Condesa, dove il caldo toglie il respiro e il cibo scarseggia, Simone Pini, il fiorentino detenuto dal lontano 2010, ha trovato un foglio e una penna. E con le poche forze che gli sono rimaste e ha scritto di suo pugno tre pagine intrise di disperazione, ma anche di speranza. “Eccellentissima on. Presidente”, dice, rivoltoGiorgia, per gridare la sua innocenza.