Latina getta via la droga alla vista dei carabinieri | in manette giovane pusher

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 settembre 2024- Nel corso della nottata ain “zona Pub”, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio per il contrasto“MALAMOVIDA”, idella locale Stazione, deferivano in stato di libertà per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, un cittadino classe 99 residente a. Il predetto,dei militari operanti, tentava di disfarsi di un astuccio contenente gr 9 (nove) di sostanza stupefacente di tipo “hashish” suddivisa in 6 dosi. In esito a una perquisizione personale, i militari rinvenivano un ulteriore involucro di gr. 2,80 della medesima sostanza stupefacente. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.