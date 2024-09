Il blitz dei soldati israeliani dentro la sede della tv Al Jazeera | pugno di ferro tutto in diretta | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Militarihanno fatto irruzione nelladi Ala Ramallah, nella Cisgiordania, ordinando all'ufficio di chiudere. Alha trasmesso insul suo canale in lingua araba un filmato delle truppe israeliane che ordinavano la chiusura dell'ufficio per 45 giorni. Un soldato israeliano ha detto al capolocale dell'emittente, Walid al-Omari, nel filmato in: “C'è una sentenza del tribunale che prevede la chiusura di Alper 45 giorni. Le chiedo di prendere tutte le telecamere e di lasciare l'ufficio in questo momento”. Al-Omari ha poi raccontato che le truppe israeliane hanno iniziato a sequestrare documenti e attrezzature dell'ufficio, mentre nell'area si vedevano e si sentivano gas lacrimogeni e spari. Alha denunciato la mossa mentre continuava a trasmettere inda Amman, nella vicina Giordania.