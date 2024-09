Gabbia-gol e tripudio rossonero il Milan ribalta l' Inter | sorpresa a San Siro Fonseca salva la panchina

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Dopo sei derby persi consecutivamente, ilrompe l'incantesimo e torna a vincere la stracittadina battendo per 2-1 l'nel posticipo della 5/a giornata di Serie A. Dopo i gol di Pulisic e Dimarco nel primo tempo, a decidere la partita è un gol diprodotto proprio del settore giovanile. Ilnon vinceva un Derby dal 3 settembre 2022, non lo faceva in trasferta addirittura dal 5 febbraio dello stesso anno con una doppietta di Giroud. Un successo che premia il coraggio del tecnico, che è andato avanti per la sua strada nonostante le voci continue di un possibile esonero in caso di sconfitta. L', favorita alla vigilia, paga un calo inatteso nel finale forse dovuto anche al giorno in meno di recupero dalle fatiche della Champions.