Evenepoel batte Ganna per soli 7 secondi nella cronometro dei Mondiali Affini stratosferico | è bronzo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) L’Italia dà spettacoloindividuale maschile aidi ciclismo su strada in Svizzera. Un capolavoro azzurroprova contro il tempo con partenza ed arrivo in quel di Zurigo, non è arrivata la medaglia d’oro, ma è arrivata una doppietta clamorosa sul podio timbrata Filippoed Edoardo, qualcosa di storico per il Bel Paese. A vincere in terra elvetica è il favoritissimo numero uno, un Remcoveramente imbattibile. Il belga riconferma il titolo iridato: altra maglia arcobaleno per lui, che trova la doppia corona dopo il successo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tempo di 53.01,98 alla velocità media di 52.043 km/h, un fuoriclasse assoluto, che si concede anche il lusso di alzare le braccia al cielo.