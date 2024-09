DOPO l’ANTICIPO Il colpo a Catanzaro rilancia le ambizioni della Cremonese | Ora la continuità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Vecchi errori e nuove certezze. I benefit raccolti dalla trasferta di(1-2), vinta allo scoccare del novantesimo grazie ad un gol di Barbieri, pesano molto più delle perdite. E non solo per i tre punti portati a casa. Messo in conto di dover far fronte ad una vera e propria emergenza – sette indisponibili tra cui la coppia offensiva titolare Bonazzoli-Nasti – la squadra ha risposto presente: soffrendo nei momenti in cui c’era bisogno di compattezza e sbilanciandosi sulla trequarti offensiva laddove c’era la possibilità di farlo. Rimane un grande punto di domanda sull’incapacità di mantenere con tranquillità il vantaggio – problema emerso anche contro lo Spezia – e sulla mancanza di cattiveria negli ultimi metri. Un’incognita che Stroppa (nella foto) si porta dietro dalla scorsa stagione.