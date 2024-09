‘Contrattacco!' arriva il manuale per ribellarsi a tutte le violenze maschili

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 22 settembre 2024) AGI - Imparare a dire “no” (in famiglia, sul lavoro, nei rapporti sentimentali) picconando senza pietà la gentilezza, la remissività e la dolcezza alla base dell'educazione delle bambine. E' il primo comandamento die difendersi dalla violenza maschile' (Sperling & Kupfer) scritto da Paola Tavella e illustrato da Teresa Cherubini, in libreria dal 24 settembre. Tavella, giornalista, scrittrice, attivista femminista, già portavoce del ministero delle Pari Opportunità nonché istruttrice di kundalini yoga, ha dato vita a undi istruzioni diretto alle ragazze ma utile alle donne dile età, per affrontare e respingere la violenza maschile (fisica, psicologica, economica, virtuale) e vivere libere. Con un “contrattacco” che, spiega, necessita di un cambio di prospettiva: “Scrollarsi di dosso e archiviare per sempre la posizione di vittima”.