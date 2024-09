Come si può credere nella giustizia? Caso creato ad arte | Open Arms Bernardini de Pace demolisce toghe e sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Si parla della vicenda, della richiesta-monstre dei pm, ovvero 6 anni di reclusione per Matteo Salvini. E ancora, gli avvocati delle parti civili chiedono al leghista un risarcimento pari a 1 milione di euro. Il tema tiene banco a 4 di Sera, il programma di Rete 4 cheversione del sabato è condotto da Roberto Poletti e Francesca Sbarra, dove tra gli ospiti figura Annamariade, il celebre avvocato. E la Deprende una posizione netta su questa vicenda: "Mi domandosia possibile che venga accusato Salvini di sequestro di persona quando questi migranti erano sulla barca da giorni e il comandante aveva rifiutato lo sbarco in qualsiasi porto, sia della Spagna che di altri paesi", premette. Secondo l'avvocato divorzista, la principale responsabilità in quella vicenda è da attribuire proprio al comandante di