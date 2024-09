Chef Zambrino in Cina L’ingrediente segreto? Chiudiamo a pranzo per una vita di qualità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Massa (Massa Carrara), 22 settembre 2024 – In quella che fu la capitale del Regno Shu, tra panda giganti a rischio di estinzione e mercati dal profumo asiatico, c’è il ristorante The Hall di Chengdu, fresco di stella Michelin. Alle redini della cunella regione a sud-ovest della, il massese Leonardo, classe 1991, che è executivee advisor dei progetti gastronomici di Louis Vuitton nel Paese asiatico. Due menù degustazione oppure à la carte con piatti della cumediterranea a cui si aggiunge sempre un ingrediente locale a compiere un matrimonio di sapori e profumi unico nel suo genere. Un esempio? Sogliola alla mugnaia con mandorle e salsa al grano saraceno oppure lingune con spezie di Sichuan e tartare di tonno. Detto questo,(che è proprio di qualsiasi) non è custodito in un ricettario.