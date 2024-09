Carrie – Lo sguardo di satana | la nostra analisi dell’adattamento

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di domenica 22 settembre 2024)parla in gran parte del modo in cui le donne trovano i propri canali di potere, ma anche di ciò che gli uomini temono delle donne e della loro sessualità. Stephen King ha più volte dichiarato che avendo scritto il libro nel 1973, a soli tre anni dalla fine del college, era pienamente consapevole di ciò che la Liberazione delle Donne implicasse per lui e per gli altri uomini. L’ascesa del femminismo della seconda ondata negli anni ’70 ha posto serie minacce all’ordine patriarcale. Mentre gli uomini si sentivano minacciati dal numero senza precedenti di donne che difendevano se stesse, costoro devono aver provato a loro volta una paura consistente di non riuscire a conquistare tutti i sacrosanti diritti che richiedevano a gran voce. Il femminismo non è stato l’unico fenomeno in ascesa negli anni ’70: lo è stato anche il fondamentalismo cristiano.