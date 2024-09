Calò sfiora il gol Kargbo è inesauribile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Pisseri 6,5. Una sola parata nel finale sulla palla deviata da Ciofi, ma complicata e decisiva. Curto 6. Si prende il giallo per un’entrata troppo impetuosa su Diakite, dietro soffre solo sull’azione del gol annullato ad Henry (1’ st Ciofi 6: non soffre dietro ma non ha occasioni per spingere). Prestia 6. Non sembra in condizione splendida, Henry col suo movimento un paio di volte lo semina, se la cava di mestiere in alcune circostanze. Mangraviti 6,5. Il migliore dietro, annulla Insigne,il gol con un sinistro a giro che Desplanches respinge a fatica. Ceesay 6. Male nel primo tempo, impreciso in difesa e poco presente in fase di spinta, migliora nettamente nella ripresa sopratutto dal punto di vista difensivo.6,5.