Arezzo sfata tabù e conquista tre punti a Pontedera

(Di domenica 22 settembre 2024) L’treimportanti ediversi. Oltre a ottenere i primiin trasferta in questo campionato, si sblocca anche Ogunseye, autore della sua prima rete stagionale. Inoltre, la squadra non subisce reti fuori casa per la prima volta in stagione e torna alla vittoria adopo 27 anni di attesa. La trasferta non era tra le più semplici: gli amaranto arrivavano alla sfida dopo la vittoria casalinga contro il Legnago, una gara che, al di là del risultato, aveva lasciato molti interrogativi. Il, storicamente, è una delle bestie nere dell’, che al Mannucci ha ottenuto solo la seconda vittoria in 21 incontri. A rendere il tutto ancora più complicato, l’allenatore Troise ha dovuto ridisegnare la difesa a pochi minuti dall’inizio del match a causa dell’infortunio di Montini durante il riscaldamento.