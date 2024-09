VIDEO – Cagliari-Empoli 0-2 Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 21 settembre 2024), anticipoquinta giornata diA 2024-2025, si è concluso con il risultato di 0-2: questo ilcon gligiocata all’Unipol Domus. RECAP –, in scena all’Unipol Domus alle ore 20.45, lascia a bocca asciutta la squadra di Davide Nicola, reo di non aver ancora trovato una vittoria in campionato. La sfida, valida come anticipoquinta giornata diA, termina infatti con uno 0-2 in favore dei toscani. Ad aprire le marcature è Colombo, bravo al 33? ad andare a segno sbloccando il match. I padroni di casa provano a rialzare la testa, invano però anche grazie agli ottimi salvataggi di Vasquez. Poi ci pensa Sebastiano Esposito, alla ripresa, ad assicurare all’il doppio vantaggio: al 49?, infatti, il calciatore di proprietà dell’Inter batte Scuffet dopo aver sfruttato un errore in fase di disimpegno di Augello.