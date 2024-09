Turchia cresce l’influenza di Ankara in Africa

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 21 settembre 2024) Roma, 21 set – Anche se se ne parla poco da diversi anni ormai lasta espandendo la sua presenza ine l’attivismo dinon ha nulla da invidiare a quello cinese. Oltre ad aver aperto ambasciate in quasi tutti i paesini, laha aperto una base militare in Somalia dove società turche gestiscono porti e aeroporti. Lo stesso esercito somalo usa droni turchi contro i miliziani di al-Shabaab. Le risorsene Ovviamente l’attivismo turco innon è dettato solo dalla volontà di creare opportunità di lavoro per i suoi diplomatici ma punta anche a mettere mano sulle risorsene. A tale proposito è degno di nota il fatto che il governo turco ha mandato una nave esploratrice per sondare il mare vicino alla Somalia al fine di trovare nuovi giacimenti petroliferi.