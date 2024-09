Tragedia a Perugia Muore a 8 anni investito dal papà Strazio dei familiari città sotto choc

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024), 21 settembre 2024 – La madre, racconta chi si è trovato ad assistere alla scena, non si voleva allontanare dall’ambulanza. Non voleva rassegnarsi alla fine ingiusta del figlioletto, otto, morto tra le ruote del van sul quale erano tutti in viaggio: padre, madre e i sette figli della coppia, cittadini romeni residenti a Magione. Il dramma si è compiuto nel tardo pomeriggio di ieri, a Sant’Andrea delle Fratte. Il piccolo di ottoè morto schiacciato dal van guidato del padre. In base agli accertamenti effettuati sul posto e alle testimonianze raccolte, il mezzo con a bordo la famiglia, di origini romene, residenti nel vicino comune di Magione, si è fermato nel parcheggio di un’azienda, in via delle Fratte. Il padre sarebbe sceso dal posto di guida, per poi risalire.