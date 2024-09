Traffico Roma del 21-09-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 21 settembre 2024) Luceverderitrovati all’ascoltoin coda sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna tra lo svincolo di Ciampino e la Tuscolana e brevi file lungo la carreggiata interna tra la Flaminia sulla tangenziale est e file tra il bivio con la ventiquattrore La Tiburtina è tra la sala di via dei Campi Sportivi verso la galleria Giovanni XXIII lavori su via del Foro Italico che comportano una riduzione della Giada tra viale di Tor di Quinto via dei Campi Sportivi in direzione San Giovanni Al momento sono segnalate code e lunghe file per un incidente sulla Flaminia Nuova ma all’altezza del chilometro 11 tra via dei Due Ponti raccordo in vita della capitale un altro incidente provoca rallentamenti in viale Somalia in prossimità di via Antrodoco alla Magliana prudenza per un incidente in via Pasquale Baffi nei pressi di via Domenico Lupatelli mentre all’Eur viale medica ...