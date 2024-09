Teresa Langella e Andrea Dal Corso | Dettagli del Matrimonio a Verissimo e Progetti Futuri

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 21 settembre 2024)Dalsono stati ospiti nello studio diper raccontare il loro romantico. La coppia, che si è conosciuta a Uomini e Donne nel 2018, ha sfoggiato i loro ultimi outfit scelti per la festa a Sorrento:indossava un elegante abito bianco corto con collo alto in pizzo, mentreoptava per un completo verde abbinato a una camicia bianca senza cravatta. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, la coppia ha mostrato per la prima volta le fedi e ha riperle emozioni vissute durante il loro “sì”.ha confessato di essersi profondamente emozionato nel vedereentrare in chiesa accompagnata dal padre, un momento che lo ha commosso fino alle lacrime. Ancheha ricordato il momento con grande intensità, sottolineando la commozione nel vedere suo padre piangere per la prima volta.