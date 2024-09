Supercoppa Italiana volley 2024 oggi | orari semifinali Perugia-Piacenza e Trento-Monza tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Ormai è tutto pronto a Palazzo Wanny, a Firenze, sede delladimaschile: la Final Four scatterà, sabato 21 settembre, dato che in programma ci sono le. Le due vincenti si contenderanno poi il trofeo nella giornata di domani. Alle ore 15.30 inizierà la prima sfida, che vedrà opposte, mentre alle ore 18.00 si giocherà il secondo confronto, che vedrà protagoniste. Le due formazioni che la spunteranno si affronteranno nell’ultimo atto domani alle ore 18.00. La diretta tv della prima semifinale sarà fruibile su Rai Sport HD, mentre la direttasarà affidata a Rai Play Sport 1 per quanto concerne la seconda semifinale, Rai Play e VBTV. La diretta live testuale di entrambe le gare sarà disponibile su OA Sport.