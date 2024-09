Stravolgere l' attuale situazione e delocalizzare le case | il geologo vuole la rivoluzione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 21 settembre 2024) Il maltempo ha iniziato a tartassare l'Italia fin da settembre e in alcune zone i danni sono già ben evidenti. IlParide Antolini, presidente dell'Ordine dei Geologi dell'Emilia-Romagna, oggi si è recato sui luoghi colpiti dall'alluvione e ha chiesto un cambiamento radicale per prevenire altri disastri del genere: “Si devono fare scelte difficili e coraggiose. Dare spazio ai fiumi significa, in alcuni casi,le abitazioni. Ci troviamo dinanzi a scelte difficili che riguarderanno anche i prossimi anni. Il cittadino deve essere consapevole che in tempi brevi si riuscirà a fare poco e anche il privato deve fare la sua parte”.