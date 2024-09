Sono i terroristi nascosti tra i civili a violare il diritto internazionale

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 21 settembre 2024) Al direttore - Da qui al 7 ottobre, un pezzetto di “Statuto di Hamas” al giorno. “Se qualcuno di voi sceglierà di rimanere nelle pianure siriane o palestinesi, rimarrà sempre in stato di jihad fino al giorno della resurrezione”.Andrea Minuz A proposito di jihad. Qualcuno si è chiesto in questi giorni se l’operazione antica andata a segno in Libano contro alcuni combattenti di Hezbollah, operazione che oltre eliminare deiha purtroppo coinvolto anche alcuni, sia stata un’operazione legale oppure no.