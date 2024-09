Shock Malinovskyi infortunio terribile in Venezia-Genoa! Dinamica

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 21 settembre 2024)per Ruslandurante. Il giocatore ucraino, proprio ad inizio ripresa, ha avuto un torsione innaturale della caviglia–perdurante. Subito mani sui capelli per tutti i giocatori in campo. Il centrocampista ucraino ad inizio ripresa al Penzo, mentre si apprestava a compiere un intervento in chiusura nella propria area di rigore, ha avuto una torsionedella caviglia, che praticamente si è piegata. Bruttissime immagini e lo stesso stadio, dopo qualche minuto di silenzio, ha rivolto un grande applauso nei suoi confronti all’arrivo dei soccorsi. Un grosso in bocca al lupo per lui.