Picchia la ex in piazza Denunciato un 74enne

(Di sabato 21 settembre 2024) PERUGIA – L’ha incontrata in strada, l’avrebbe insultata e aggredita. Procurandole lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. È per questo che un uomo di 74 anni è statodalla polizia per lesioni personali dolose. Provvedimento scattato dopo la denuncia della presunta vittima che ha raccontato agli agenti di aver incontrato l’uomo, suo ex compagno, che alla sua vista, l’avrebbe dapprima insultata per poi aggredirla fisicamente, procurandole lesioni medicate al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia dove la donna si è recata dopo il fatto contestato. I poliziotti, acquisita la querela della donna, hanno effettuato alcuni accertamenti appurando che l’uomo ha un fucile e una pistola, legittimamente detenute. La questura ha, di conseguenza, provveduto al sequestro cautelare delle armi oltre a denunciare a piede libero l’uomo.