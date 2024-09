LIVE Musetti-O’Connell 6-7 6-4 2-2 ATP Chengdu 2024 in DIRETTA | siamo ‘on serve’ nel set decisivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Già bravo a risponderepicchia ma sbaglia il lungoriga di dritto! 30-30 La risposta stretta vincente di rovescio di! Che roba, frustata di polso ‘Rogeriana’! 30-15 Smorzata di rovescio di, che rimane bassissima. Bravo lui. 15-15 Favolosa smorzata di. 15-0 Miracolo difensivo dell’azzurro ma poco ha potuto sullo smash a rimbalzo. 2-2 Gran game salvato da! 40-30 Servizio vincente!! 30-30 Sbaglia un dritto in palleggio. 15-30 Mamma cos’ha tirato! Dritto lungolinea da “spacciato” a segno di! 0-30 Eccolo li, un altro errore di dritto scarico dopo il servizio. 0-15 Sbaglia di dritto. 1-2 Dritto stretto a segno dopo la battuta. 40-15 Servizio, dritto e smash. 30-15 Ace (5°). 15-15 Ace (4°). 0-15 Spinge l’inside ine raccoglie il dritto out di