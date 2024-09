Lautaro Martinez e la voglia di riscatto | il capitano dell’Inter a caccia del primo gol – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 21 settembre 2024) Alla vigilia del derby di Milano, capitansi prepara a uno degli appuntamenti più importanti della stagione. I zero gol segnati in questo avvio di stagione non rappresentano una crisi, né devono diventare un ossessione. La condizione fisica fin qui non è mai stata ottimale dopo la preparazione estiva. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, il derby può essere la partita giusta per sbloccarsi.GOL – Per, questa non è una partita qualunque: con 8 reti in 16 confronti contro il Milan, i rossoneri sono una delle sue vittime preferite. Ilè adel suogol stagionale, dopo un inizio sottotono, complice anche un infortunio che lo ha tenuto fuori in una gara di campionato e la panchina nella sfida di Champions League contro il Manchester City.