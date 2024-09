Laboratorio per tagliare la droga un arresto a Frattamaggiore

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnper il taglio ed il confezionamento dellaè stato scoperto dagli agenti del commissariato di polizia di Frattamaggoiore in un appartamento di via Genuino. A destare l’attenzione dei poliziotti è stata la presenza di alcune persone davanti allo stabile. La successiva attività di ricerca ha consentito di rinvenire, ben nascosti, 9 involucri di hashish del peso di 500 grammi circa, 14 involucri di cocaina del peso di 14 grammi, 4.985 euro suddivisi in banconote di diverso taglio, verosimilmente frutto dello spaccio, 3 bilancini di precisione, 3 telefoni cellulari, 2 coltelli con lame intrise di sostanza stupefacente e diverso materiale per il confezionamento. L’è scattatao per un 19enne del posto che deve rispondere di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.