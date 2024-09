La Fermana cerca riscatto l’Atletico mette Scimia nel motore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Ultimi ritocchi per lain vista della delicata trasferta in terra ascolana. Per i gialloblù di mister Dario Bolzan l’occasione didopo il ko di misura, al termine di un match decisamente equilibrato, contro l’Ancona. Sarà il terzo derby consecutivo in questo avvio di stagione molto "marchigiano" per Karkalis e compagni che hanno preparato l’intera settimana sul sintetico per adattarsi al fondo che troveranno domani ad Ascoli Piceno contro un Atletico Ascoli che ha aggiunto alla rosa, l’ex Samb e Notarescoproprio nelle ultime ore. Mister Bolzan ha diverse possibili scelte di uomini di fare, tutte nell’ottica del 4-3-3 su cui si sta lavorando ininterrottamente da inizio preparazione. Le solide certezze sono al momento nell’asse centrale con la coppia difensiva Tafa-Karkalis inamovibile, insieme a capitan Romizi in mediana e Bianchimano davanti.