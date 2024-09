Juventus-Napoli 0-0 Motta | Serve di più ma la strada è giusta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024)finisce 0-0 non senza rammarico per i bianconeri, come spiega lo stesso Thiago. L’allenatore della, ha commentato il pareggio soffermandosi sullo stato di forma di Dusan Vlahovic: “Sta bene, non ha problemi. Ha fatto un buon primo tempo, ha aiutato la squadra cercando di attaccare la profondità anche se ce n’era poca. Ilpressava molto, ci hanno limitati. Tim (Weah, ndr) è entrato bene. Oggi buona prestazione, ma negli ultimi metri dobbiamo migliorare. Nel primo tempo siamo andati in alcune occasioni tutti in profondità. Tim ha fatto bene giocando in appoggio e poi attaccando l’area. Ognuno ha le sue caratteristiche e ha aiutato a suo modo la squadra“. I partenopei si sono resi pericolosi più volte sotto porta, ma “quando una squadra si mette dietro non è facile per nessuno” ha sottolineato il tecnico italo-brasiliano.