Juve-Napoli tegola per Conte | Meret è out per infortunio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 21 settembre 2024)per Antonio: fuoripere dentro Elia Caprile, all’esordio ufficiale con gli azzurri. Colpo di scena all’Allianz Stadium di Torino: problemi in casa, esce perper Alexntus-è entrata nel vivo: partita di studio intensivo da parte delle due squadre. Nonostante il match non sia ricco di emozioni, le due compagini stanno cercando di dare il meglio, provando ad anticipare e a bloccare la mossa avversaria.rinuncia a: ecco Caprile al suo posto Nonostante non sia stato impegnato assiduamente dal fronte offensivo dellantus, Alexha dovuto abbandonare il terreno di gioco per via di un. Un fastidio di natura muscolare che non gli ha permesso di continuare il match e che ha costrettoad effettuare la sostituzione. Al suo posto è entrato Elia Caprile.