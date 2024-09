Juve-Napoli il doppio ex si espone | Perché Kvara può essere ancora più letale con Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 21 settembre 2024) In vista dintus-, ilex ha parlato anche di Khvichatskhelia, rivelando un motivo per cui potrebbe risultarepiù devastante conFantasia, estro, tecnica, gol. Khvichatskhelia è questo e molto altro. L’attaccante georgiano è partito benissimo in stagione con 2 gol 2 assist nelle prime 4 partite di campionato. Bologna e Cagliari sono state, fin qui, le sue vittime, e il 77 non ha intenzione di fermarsi. Allantus ha fatto già male in passato, indimenticabile la sua prestazione nel 5-1 nell’anno dello Scudetto, mentre a Torino non habrillato. Quella di questo pomeriggio potrebbela giusta occasione per diventareuna volta determinante, anche nei big match, in una trasferta così difficile. Antonioha puntato fortemente su di lui, lo ha voluto trattenere ad ogni costo e per ora le aspettative sono state ripagate.