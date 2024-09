Inter-Milan Inzaghi | I derby passati non fanno gol Lautaro? Se sta bene gioca dal 1'

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024)o, 21 settembre 2024 – Simoneparla in conferenza stampa alla vigilia didella Madonnina in programma domani sera alle 20.45 allo stadio Meazza. I nerazzurri sono reduci dallo 0-0 in casa del Manchester City di mercoledì sera e hanno vinto gli ultimi seiconsecutivi. "Ainon bisogna pensare - dice il tecnicoista - Sono bellissimi ricordi, ma i ricordi non portano punti e gol. Servirà massima attenzione perché affronteremo una squadra con ottimitori. Non deve capitare di avere la pancia piena. Ivanno al di là di ogni pronostico. Dovremo essere più bravi di loro nei dettagli". Dall'altra parte, ilviene da un periodo più complicato, manon crede a una squadra rossonera più attendista del solito. "In queste prime partite ha spesso cambiato - dice ancora-.