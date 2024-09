Infortunio shock per l’ex atalantino Malinovskyi | la caviglia fa crac si teme un lungo stop

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 21 settembre 2024) BruttissimoperRuslan: il centrocampista ucraino, in ripiegamento difensivo, si è procurato un grave trauma alladestra. Alla prima azione del secondo tempo il numero 17 rossoblu è andato in chiusura su una palla pericolosa messa al centro dal Venezia, intercettando un passaggio che sarebbe stato pericolosissimo dentro l’area di rigore e allontanando il pallone. La gamba destra, però, gli è rimasta incastrata nel terreno, subendo il contraccolpo di tutto il peso del corpo: immediata la richiesta di soccorso da parte di Pierluigi Gollini, altro ex Atalanta, che subito si è reso conto della gravità della situazione. Drammatiche le immagini tv: il piede destro diè apparso completamente piegato in una posizione innaturale, tra le urla di dolore dell’ucraino che è poi uscito accompagnato dagli applausi di tutto lo stadio.