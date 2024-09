Inchiesta ‘Affidopoli’ Ricci | Non toccava a me assegnare appalti ne rispondono i tecnici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Pesaro, 21 settembre 2024 – “I responsabili risponderanno personalmente”. L’ex sindaco Matteo, dal Parlamento di Bruxelles, prende le distanze dagli affidamenti allegri e, in particolare, sulle sponsorizzazioni private chieste dal Comune e poi fatte fatturare e riscosse dall’associazione no profit Opera Maestra. La procura di Pesaro ha aperto un fascicolo sulla vicenda di cui attualmente non si conoscono le ipotesi di reato né eventuali indagati. La dottoressa Maria Letizia Fucci a capo della procura lo aveva confermato a fine luglio: “L’giornalistica de il Resto del Carlino ha portato alla luce elementi e fatti in merito all’utilizzo di soldi pubblici da parte di vari protagonisti che devono essere necessariamente approfonditi”.