Il governo delibera lo stato di emergenza in Emilia-Romagna e Marche e stanzia 24 milioni Priolo | Non sono sufficienti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Dopo le devastanti alluvioni che hanno coinvolto l’e la fascia costiera, ilhato lodinelle due regioni. In particolare, si legge in una nota di Palazzo Chigi, uscita dopo il Consiglio dei ministri, il provvedimento riguarda le province di Reggio-, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e la fascia costiera delle. In tutto ilhato 24di euro per l’, che durerà 12 mesi, di cui 20per l’e 4 per le. I fondi serviranno “per i primi interventi urgenti, per il soccorso e l’assistenza alla popolazione e per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete strategiche.