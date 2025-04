L’analisi di Panatta | Musetti non è solo talento Alcaraz il più forte di tutti ma Sinner…

Il torneo di Montecarlo si è chiuso ieri col successo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è tornato a vincere un Masters1000 a distanza di più di un anno e sulla terra rossa ha un po' ritrovato se stesso. Nella finale del Principato, l'iberico si è imposto in rimonta contro Lorenzo Musetti, condizionato da un problema al quadricipite della coscia destra già prima del match e non in grado di tenere il ritmo dell'iberico dopo aver vinto in maniera brillante il primo set sullo score di 6-3.Di questo ha parlato nell'ultima puntata della Domenica Sportiva su Rai 2 HD Adriano Panatta. L'ex campione azzurro della racchetta ha avuto modo di assistere a uno dei match di Musetti a Monaco, ovvero il quarto di finale contro il greco Stefanos Tsitsipas e quindi ha potuto guardare da vicino il tennis del toscano.

Per la prima volta in carriera, Carlitos si è imposto sul rosso del Principato e con questo risultato si è portato in seconda posizione nella classifica mondiale, diventando a tutti gli effetti il principale competitors di Jannik.

Continua a leggere . La sconfitta in finale al Masters 1000 ha lasciato sì grande amarezza ma il tennista italiano può vedere il bicchiere mezzo pieno: "Adesso so che anche nei tornei importanti posso realizzare qualcosa di importante".

Il titolo si decide al terzo set: anche qui Alcaraz inizia bene, poi Musetti accusa un problema muscolare e cede 6-0 dopo l’intervento dello staff medico.

